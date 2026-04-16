Va al parco giochi e si masturba, vergogna nel Napoletano: l’oscenità davanti ai bambini

Un uomo è stato arrestato a Forio di Ischia, in provincia di Napoli, per atti osceni in luogo pubblico: avrebbe dato sfogo alle sue pulsioni sessuali all’interno di un parco giochi molto frequentato della zona, in presenza dei bambini e dei loro genitori.

Atti osceni davanti ai bambini al parco a Ischia: arrestato

L’uomo di 46 anni, originario del Bangladesh, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Forio per atti osceni in luogo pubblico. Sarebbe stato, infatti, sorpreso in pieno giorno a masturbarsi nel parco giochi di via Impagliazzo.

Il tutto in presenza di decine di bambini e genitori inorriditi alla vista dell’uomo che avrebbe agito indisturbato, noncurante dei loro figli. I militari, con la collaborazione della polizia locale, sono intervenuti sul posto ed hanno provato a bloccare il 46enne.

Lui avrebbe reagito anche contro le forze dell’ordine con calci e spintoni. Dopo una breve colluttazione è stato ammanettato e portato in caserma. Ora è in camera di sicurezza in attesa di giudizio. Dovrà rispondere del reato di atti osceni in luogo pubblico.