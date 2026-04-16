Alberto Angela è a Napoli: via alle riprese per la nuova puntata di Ulisse dedicata alla città

Alberto Angela è tornato a Napoli per registrare una nuova puntata di Ulisse dedicata alle meraviglie della città partenopea. Ad anticiparlo è stato Gianluca Minin, geologo e patron della Galleria Borbonica, via social.

Alberto Angela a Napoli per una nuova puntata di Ulisse

Il celebre divulgatore scientifico, particolarmente legato alla città di Napoli, proprio in questi ultimi giorni sta registrando una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scoperta, pronto a tornare sul piccolo schermo con storie avvincenti e luoghi magnifici.

Tra le prime tappe di questo nuovo viaggio partenopeo c’è stata la Galleria Borbonica, dove Angela è stato accolto da Gianluca Minin, per poi spostarsi con la sua troupe a Santa Chiara. Napoli torna dunque protagonista in Ulisse, avviandosi ancora una volta verso ascolti record. Numeri straordinari erano stati raggiunti anche con Stanotte a Napoli, un altro speciale sulla città condotto sempre da Alberto Angela.

“Venire a Napoli è come entrare in un sogno. Io non sono napoletano, ma qui mi sento a casa. Napoli è una famiglia che nel tempo ha accolto persone molto diverse. La storia di Napoli è fatta da tante storie negli ultimi millenni. Questa città ha la grande capacità di abbracciarti e di non farti sentire straniero” – aveva detto il divulgatore scientifico dopo aver ricevuto la laurea honoris causa in Geologia all’Università Federico II di Napoli nel 2023.