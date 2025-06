In Campania apre il Parco delle Streghe: un magico villaggio dedicato al mito delle janare

Un altro grande parco tematico aprirà in Campania e sarà interamente dedicato alle streghe: lo ha annunciato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, durante l’inaugurazione della grande area verde intitolata a Ciriaco De Mita che ben presto ospiterà uno spazio interamente dedicato al mito delle janare.

A Benevento apre il Parco delle Streghe: tra verde e janare

Il Parco De Mita, restituito alla cittadinanza dopo anni di degrado, si appresta a diventare uno dei principali spazi di ritrovo della cittadinanza oltre ad attestarsi come uno dei più suggestivi luoghi del territorio dove poter immergersi a pieno nell’affascinante mondo delle streghe.

Un’antica credenza che si lega strettamente al territorio beneventano tra donne depositarie di sconosciuti saperi, occulti e misteriosi, collegati ad altri mondi e ad altre realtà. All’interno del Parco sarà possibile rivivere le leggende che ruotano intorno a questo magico mondo fatto di riti, filastrocche stregate ed energie ultraterrene, testimonianza di un mondo ammaliante, fatto di credenze forse assurde, che pian piano sta scomparendo.

“Inauguriamo un luogo, recuperato al patrimonio della comunità cittadina dopo anni in cui se n’erano praticamente perse le tracce geografiche e topografiche, che significherà verde, tempo libero, eventi. Significherà vita per la città in uno spazio ridonato ai beneventani. Diventerà un parco tematico sulle Janare, fruendo del genio premio Oscar Dante Ferretti e vivrà anche il suo suggestivo teatro open“ – ha dichiarato il primo cittadino.

“Lo dedichiamo a Ciriaco De Mita che è stato maestro, amico ed esempio della mia vita politica. A lui debbo moltissimo. Tra me e lui scoccò la fiamma dell’innamoramento politico, vide in me saggiamente il talento che grazie a lui, poi io ho avuto la capacità a la sorte di valorizzare, anche per la mia comunità cittadina in questo tratto sindacale del mio cammino; fu selezionatore di intelligenze politiche impareggiabile, l’attuale Capo dello Stato Sergio Mattarella fu spinto da lui a entrare in politica nel 1984. Si spese per lo sviluppo delle aree interne, il suo contributo perché l’Università fosse qui a Benevento fu decisivo”.