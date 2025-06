VIDEO/ Incredibile a Napoli, anziano defeca a bordo di un bus ANM: passeggeri sconcertati

Ennesimo episodio di degrado urbano a Napoli, questa volta su un autobus dell’ANM in servizio in via delle Galassie, nel quartiere Secondigliano. Durante una corsa ordinaria, un uomo anziano – apparso in condizioni di evidente disagio psichico – ha defecato a bordo del mezzo, generando sgomento tra i passeggeri e lasciando l’autista da solo a gestire l’emergenza.

L’episodio è stato ripreso in un video, diffuso da un collega del conducente, e inviato al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha reso pubblica la vicenda per denunciare le condizioni in cui operano quotidianamente gli autisti del trasporto pubblico.

“È capitato a un mio collega, tutti devono vedere cosa affrontiamo ogni giorno. Non possiamo continuare a lavorare in queste condizioni” ha spiegato l’autista coinvolto, esasperato dalla situazione.

Anche Borrelli è intervenuto con una nota:

“Questo episodio racconta, meglio di molte parole, le difficoltà in cui operano i lavoratori del trasporto pubblico: tra minacce, atti vandalici e, come in questo caso, emergenze sociali e sanitarie che esulano dalle loro competenze”.

Il parlamentare ha sottolineato che l’episodio è sintomatico di una condizione più ampia di abbandono sociale:

“Siamo davanti a una società che lascia indietro i più fragili. Persone sole, spesso con problemi psichici non assistiti, che finiscono per vivere ai margini e diventare un problema per sé stesse e per la collettività”.

Borrelli ha rivolto un appello alle istituzioni: