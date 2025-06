Caserta, turista americana smarrisce borsello con 800 euro: trovato da un giovane e riconsegnato

Brutta disavventura a lieto fine per una turista americana di 35 anni, in vacanza in Campania con il compagno. La donna, mentre si stava recando a Sorrento, si è accorta di aver smarrito il proprio borsello, contenente 837 euro in contanti, documenti di viaggio e altri effetti personali.

Il borsello sarebbe stato perso, probabilmente per distrazione, nei pressi del casello autostradale di Caserta Sud. Fortunatamente, a notarlo è stato un giovane di 25 anni originario di Lecce, che ha prontamente consegnato l’oggetto smarrito ai carabinieri di Aversa.

Grazie ai documenti rinvenuti all’interno, i militari sono riusciti a rintracciare la coppia di turisti e a restituire loro quanto perso. La donna ha potuto così recuperare tutto e proseguire la sua vacanza, sollevata e riconoscente per il gesto di onestà.

Un episodio che testimonia come, anche in un contesto turistico molto frequentato, la correttezza e il senso civico possano ancora fare la differenza.