Sono momenti di forte preoccupazione a Chiari, in provincia di Brescia, dove da oltre 48 ore non si hanno più notizie di Matteo Formenti, 36 anni, bagnino nella piscina “Tintarella di Luna” di Castrezzato.

La sua scomparsa arriva pochi giorni dopo la tragedia che ha coinvolto il piccolo Michael, un bambino di 4 anni originario di Rovato, annegato nella stessa struttura lo scorso venerdì 20 giugno.

Secondo quanto ricostruito, Formenti – molto conosciuto nella comunità locale – si trovava regolarmente in servizio all’interno del parco acquatico nel momento dell’incidente.

Intorno alle 16, Michael si sarebbe allontanato dal padre e si sarebbe tuffato in acqua, finendo in breve tempo sul fondo della vasca. I soccorsi sono stati tempestivi, il bambino è stato rianimato sul posto e trasportato d’urgenza all’ospedale di Bergamo, dove però è deceduto dopo due giorni di agonia.

A seguito della tragedia, la Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta per far luce sull’accaduto e accertare eventuali responsabilità, in particolare sul fronte della sorveglianza e della sicurezza della struttura, gestita da privati ma di proprietà comunale.

Secondo fonti giudiziarie, sarebbero già state iscritte alcune persone nel registro degli indagati, su disposizione del pubblico ministero Caty Bressanelli.

Nel frattempo, la scomparsa di Formenti ha aggiunto un ulteriore elemento di tensione. Il bagnino è sparito nel nulla dalla mattinata di lunedì 24 giugno: uscito di casa come ogni giorno, avrebbe detto alla madre di essere diretto al lavoro, ma non ha mai raggiunto la piscina e non ha fatto più ritorno.

Le forze dell’ordine stanno indagando su tutti i fronti, mentre amici, familiari e concittadini lanciano appelli nella speranza che Matteo possa essere ritrovato sano e salvo. L’intera comunità di Chiari è sotto shock, scossa da una doppia vicenda che ha assunto toni sempre più drammatici.