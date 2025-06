ALLERTA CALDO a Napoli, 3 giorni bollenti con temperature fino a 37 gradi: da quando

A partire da oggi, martedì 25 giugno, e fino a giovedì 27 giugno, si prevedono forti ondate di caldo a Napoli. Come comunicato dall’amministrazione comunale, sulla base dei bollettini quotidiani emessi dal Ministero della Salute, l’allerta sarà di tipo arancione.

Almeno per tre giorni a Napoli si verificheranno forti ondate di calore, con temperature massime percepite fino a 37 gradi, soprattutto nelle ore centrali della giornata. In particolare, per le giornate di mercoledì 26 e giovedì 27 giugno, il bollettino del Ministero della Salute segnala un’allerta caldo di tipo arancione, che indica condizioni meteorologiche a rischio per la salute delle fasce più vulnerabili della popolazione.

A causare l’aumento repentino delle temperature, stando alle previsioni meteo, sarebbe il passaggio dell’anticiclone africano Pluto che, per l’intera settimana, avvolgerà l’Italia intera in una vera e propria bolla rovente, con picchi di caldo attesi soprattutto al Sud, dove si sfioreranno anche i 40 gradi.

Per questo motivo, il Comune di Napoli, raccomanda alla popolazione di evitare il sole forte ed uscire nelle ore più fresche della giornata, bere molta acqua, consumare pasti leggeri e non sottovalutare eventuali sintomi di disidratazione o malessere, soprattutto di parenti o vicini che vivono soli.

Importante, inoltre, indossare vestiti leggeri, fare bagni e docce d’acqua fresca per ridurre la temperatura corporea, evitare bevande alcoliche, soggiornare in luoghi climatizzati per ridurre l’esposizione alle alte temperature, proteggere dal caldo anche gli animali domestici.