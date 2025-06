ULTIM’ORA/ Napoli, esplosione a via Foria: crolla edificio, morto 55enne | FOTO E VIDEO

Un’esplosione improvvisa ha scosso nel pomeriggio il quartiere di Borgo Sant’Antonio Abate, a Napoli, provocando il crollo di due piani di un edificio situato in via Peppino De Filippo, una traversa di via Foria. Nello stabile si trovava un deposito del ristorante “Da Corrado”.

È morto un uomo di 55 anni, rimasto sotto le macerie: era l’unico disperso.

Il boato, violento e avvertito a grande distanza, ha preceduto il crollo parziale della struttura. Ingenti i danni: infissi e finestre divelti, gravi lesioni strutturali a due dei quattro piani dell’edificio coinvolto, con ripercussioni anche sugli edifici adiacenti.

Tra i danni registrati, colpito anche il nuovo locale de “A Figlia do Marenaro”, la cui apertura era prevista nei prossimi giorni.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Napoli, insieme ai carabinieri e ai soccorritori del 118.

Secondo le prime informazioni, una donna è stata estratta viva dalle macerie e trasportata in ospedale.

Altre due persone, che si trovavano all’interno dell’edificio al momento dell’esplosione, sono riuscite a uscire autonomamente e sono state medicate sul posto. Il totale dei feriti sarebbe di quattro persone.

Le cause dell’esplosione sono ancora in fase di accertamento, ma tra le ipotesi principali c’è quella di una fuga di gas.

L’intera via Foria è attualmente bloccata in entrambe le direzioni, con forti ripercussioni sul traffico verso Piazza Carlo III e le aree limitrofe.