VIDEO/ Esplosione via Foria, il nipote dei fondatori di ‘Da Corrado’: “Non c’erano bombole”

Pietro, nipote dei fondatori dello storico ristorante Da Corrado di via Foria, rompe il silenzio sulla tragica esplosione che ha sconvolto il locale, costata la vita a Giovanni Scala, fratello della chef.

In un video pubblicato su Instagram, l’uomo contesta apertamente la ricostruzione che attribuisce l’incidente a una fuga di gas da una bombola.

“È un video che non avrei mai voluto fare – dice visibilmente scosso – Il ristorante è chiuso per lutto. È morto il fratello della chef. Eppure si continuano a dire cose false. Il laboratorio era servito regolarmente dal gas cittadino, con un contratto attivo. Non c’erano bombole all’interno, sono tutte cavolate”.

La smentita arriva dopo le prime indiscrezioni che parlavano di un’esplosione provocata da una bombola di gas presente nel laboratorio.

Una versione che Pietro definisce “irrispettosa” e che, secondo lui, non rende giustizia né alla verità dei fatti né alla memoria della vittima.

Il ristorante Da Corrado, noto in città per la celebre zuppa di cozze, è da anni un punto di riferimento della cucina napoletana tradizionale. La tragedia ha profondamente colpito la comunità e la clientela affezionata, lasciando sgomento e dolore.

Nel frattempo, le autorità competenti proseguono con le indagini per fare piena luce sull’accaduto e accertare le responsabilità.