Marco Mengoni innamorato dei napoletani: “Qui c’è un calore particolare. Grazie Napoli”

Si è tenuto ieri, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il grande concerto di Marco Mengoni. Tra una esibizione e l’altra il cantante ha voluto ringraziare il pubblico, esaltando la città e i napoletani.

Marco Mengoni in concerto al Maradona: “Grazie Napoli”

Il celebre artista romano è salito per la prima volta sul palco dello stadio Diego Armando Maradona, regalando uno show mozzafiato alla platea partenopea, tra scenografie e coreografie sulle note dei suoi più grandi successi.

“Sono sicuro che ve lo dicono tutti. Cantanti, musicisti che vengono a suonare a Napoli dicono tutti che qui c’è un calore particolare. Io vi aggiungo una cosa che non so se vi hanno mai detto. Oltre al calore c’è un sacco di attenzione a quello che si fa sul palco, si dà valore a quello che si fa sul palco. Per questo vi dico grazie ad ognuno di voi perché era uno spettacolo difficile da seguire ma la terra che ha inventato il teatro non poteva che essere attenta” – ha detto Mengoni prima di salutare il suo pubblico.

Proprio lo scorso anno, nel presentare il tour Marco negli stadi 2025, aveva dichiarato: “Ripartiamo in tour nel 2025 e sono molto contento di farlo il 26 giugno da Napoli. Ancora non ho fatto lo stadio Maradona quindi non vedo l’ora. Poi tornerò in Sicilia a chiudere il tour il 24 luglio. Non vedo l’ora”.

Il tour, nei prossimi giorni, toccherà le seguenti tappe: Stadio Olimpico di Roma (2 luglio); Stadio Dall’Ara di Bologna (5 luglio); Stadio Olimpico Grande Torino (9 luglio); Stadio San Siro di Milano (13 luglio); Stadio Euganeo di Padova (17 luglio); Stadio San Nicola di Bari (20 luglio); Stadio Franco Scoglio (24 luglio).