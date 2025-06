Giuseppe esce con l’amico e non torna più a casa, il tragico incidente: è morto a 21 anni

Tragedia ad Aversa, nel Casertano, dove a seguito di un incidente ha perso la vita Giuseppe Serbolloni, un ragazzo di soli 21 anni.

Aversa, tragico incidente: è morto un ragazzo di 21 anni

Lo schianto si è verificato in via Di Jasi. Al momento non si conoscono ancora le cause e le modalità esatte del sinistro. Giuseppe sarebbe, però, morto sul colpo mentre un altro ragazzo, che era in sua compagnia, è ricoverato in gravi condizioni.

Giuseppe aveva 21 anni, era originario di Aversa e residente a Lusciano. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto l’intera comunità, ora vicina al dolore dei familiari. Ad annunciare la scomparsa del giovane è stato il sindaco di Aversa, Francesco Matacena.



“Una tragedia che colpisce tutta la nostra comunità. Questa notte, in un tragico incidente avvenuto in via Di Jasi, ha perso la vita Giuseppe Serbolloni, 21 anni, originario di Aversa e residente a Lusciano. Un dolore profondo per la nostra città, che oggi si stringe nel cordoglio” – ha scritto il primo cittadino sui suoi canali social.

“Con lui viaggiava un amico, anche lui molto giovane, ora ricoverato in gravi condizioni. Sarà trasferito in un centro specializzato: affidiamolo alle cure dei medici e, per chi crede, anche alla forza della preghiera.

In queste ore di grande dolore, a nome dell’intera città di Aversa, esprimo la mia più sentita vicinanza alla famiglia di Giuseppe, ai suoi cari e a tutti coloro che lo hanno conosciuto. Invito tutti al rispetto, al silenzio e alla riflessione. Un pensiero a chi sta lottando”.