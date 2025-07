VIDEO/ Rissa alla festa dei Gigli di Nola: il violento scontro tra paranze

Nonostante il caldo torrido, la Festa dei Gigli a Nola si è regolarmente svolta. Tuttavia, il clima rovente non ha riguardato solo le temperature: un video diffuso su TikTok, segnalato da numerosi cittadini al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, mostra una violenta rissa scoppiata tra due paranze, costringendo a una temporanea sospensione della manifestazione.

“È inaccettabile assistere a episodi del genere in occasione di una festa che dovrebbe avere un valore simbolico e comunitario – ha commentato Borrelli –. Scene di violenza come queste snaturano completamente il senso dell’evento, trasformandolo in uno scenario da scontro tra clan, del tutto incompatibile con la presenza di famiglie, bambini e visitatori.”

Il deputato denuncia anche un clima sempre più pesante intorno a manifestazioni tradizionali: “Intere città finiscono ostaggio di dinamiche tribali, spesso connesse alla criminalità, i cui esponenti vengono perfino esaltati come figure simboliche durante le processioni. Chi prova a opporsi a questo sistema viene emarginato e costretto a barricarsi in casa. È una deriva pericolosa che va fermata.”

Borrelli lancia infine un appello alle autorità: “Chiediamo al sindaco di Nola e alla Prefettura un intervento urgente: serve un monitoraggio attento e costante, e qualora non vi siano condizioni minime di sicurezza, non si escluda la sospensione dei festeggiamenti. La Festa dei Gigli deve tornare a essere un’occasione di cultura, tradizione e partecipazione collettiva, non un teatro di violenza tra fazioni contrapposte.”