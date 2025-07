Campagna, incidente sul lavoro nel cantiere Alta Velocità: grave un operaio, indagini in corso

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel cantiere dell’Alta Velocità a Campagna, dove sono in corso le opere per l’estensione della rete ferroviaria ad alta velocità nel sud Italia. Un operaio, secondo le prime ricostruzioni, ha riportato ferite serie durante le attività sul sito.

L’uomo, la cui identità non è ancora stata resa nota, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale di Eboli, dove è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia. Fortunatamente, non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Sull’accaduto stanno conducendo accertamenti i carabinieri della Compagnia di Eboli e i tecnici dell’ASL competenti per gli infortuni sul lavoro, al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.