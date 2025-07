Un grave incidente stradale avvenuto all’alba tra sabato e domenica in via Terracina, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, è costato la vita a Pasquale Napolitano, un giovane di 24 anni originario di Giugliano.

Il ragazzo era stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche, ma purtroppo non ce l’ha fatta: il decesso è avvenuto nella giornata di ieri.

Nel sinistro sono rimasti feriti anche altri quattro ragazzi, tra cui un 22enne che viaggiava sul sedile posteriore e le cui condizioni erano apparse subito molto gravi. Le indagini sull’esatta dinamica dell’incidente sono in corso.