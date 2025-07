RETTIFICA/ Tributo a Morricone: l’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno in concerto a Santa Croce

L’orchestra del Teatro Goldoni di Livorno in concerto a Torre del Greco: appuntamento sabato 5 luglio 2025 in piazza Santa Croce per l’omaggio ad Ennio Morricone.

L’Orchestra del Goldoni a piazza Santa Croce

Dopo le emozioni della Festa dei Quattro Altari, Torre del Greco torna a riaccendersi sotto le stelle con un evento imperdibile: sabato 5 luglio, piazza Santa Croce si trasforma – di nuovo – in un teatro a cielo aperto per ospitare “Sillabe… di Ennio Morricone”, lo spettacolo che rende omaggio al più grande compositore del nostro tempo.

Per sopraggiunti motivi contingenti è stata annullata la partecipazione dell’Orchestra di Sanremo alla serata tributo, ma le vibrazioni in piazza non saranno da meno.

A regalare emozioni sarà, infatti, la prestigiosa orchestra del Teatro Goldoni di Livorno, protagonista di un viaggio musicale che attraversa i capolavori del Maestro premio Oscar: da Mission a C’era una volta in America, da Nuovo Cinema Paradiso fino a quelle melodie che hanno fatto sognare intere generazioni.

Una serata d’estate nell’ambito dell’iniziativa “Magia di Note” che promette pelle d’oca, nostalgia e grande orgoglio italiano, con le composizioni di un protagonista assoluto della colonna sonora italiana ai piedi della Basilica di Santa Croce.

L’omaggio all’indimenticato premio Oscar Morricone

“Sillabe… di Ennio Morricone” è il titolo dell’evento che prevede alcuni tra i più iconici successi musicali scritti per il cinema dal grande compositore romano nonché Premio Oscar alla carriera ma anche vincitore di svariati e prestigiosissimi premi tra cui Grammy Awards, Golden Globe, BAFTA, David di Donatello, Nastri d’argento, European Film Awards, un Leone d’oro alla carriera e un Polar Music Prize.

L’estate a Torre del Greco: musica e bellezza condivisa

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e realizzata grazie all’impegno dell’Ufficio Cultura, rientra nel cartellone estivo che punta a trasformare Torre in una vera e propria città della musica, dell’arte e della bellezza condivisa.

L’appuntamento è per le ore 20.30: ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Un’occasione unica per rivivere l’incanto del cinema e della musica italiana in una cornice suggestiva, nel cuore pulsante della città.

Ma la grande musica tornerà il giorno successivo, domenica 6 luglio, stessa ora (20.30) stesso posto, la piazza centrale della città del corallo: sarà la volta del “Concerto d’estate” dell’associazione Jubilate Deo, ottanta musicisti, tra i quali professori d’orchestra, artisti del coro e voci soliste. Il programma prevede l’esecuzione di brani tratti dal repertorio della musica lirica-sinfonica, con ampio spazio dedicato alla tradizione partenopea, con i grandi capolavori della canzone napoletana.