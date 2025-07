Almeno 102 persone hanno perso la vita in Spagna a causa della prima ondata di caldo estremo del 2025, iniziata lo scorso sabato. Lo riporta il Sistema di Monitoraggio della Mortalità Giornaliera per Tutte le Cause (MoMo), mentre l’Agenzia meteorologica statale Aemet mantiene l’allerta in 12 delle 17 regioni del Paese per temperature eccezionalmente elevate e temporali di forte intensità.

Secondo i dati di MoMo, nei primi sei mesi dell’anno sono stati registrati almeno 380 decessi riconducibili alle alte temperature.

Le province andaluse di Cordoba, Siviglia e Jaén, nel sud della penisola iberica, sono attualmente in allerta arancione per “rischio importante”, con temperature che superano i 42 gradi. Solo nelle ultime 48 ore si contano almeno quattro nuove vittime.

Nel resto del Paese, il caldo estremo continua a colpire duramente: si prevedono picchi di 38-39 gradi nella regione settentrionale di Castiglia e León, mentre in Castiglia-La Mancia e nella Comunità di Madrid si supereranno i 40 gradi. Anche Madrid resta in allerta arancione per il caldo opprimente, accompagnato da forti temporali, grandinate e raffiche di vento intense nel sud della regione.

L’ondata di calore, eccezionale sia per l’intensità che per la durata nel mese di giugno, interessa anche le comunità autonome di Estremadura, Cantabria, La Rioja, Asturie e Galizia, nel settore centro-settentrionale del Paese.