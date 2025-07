Roma, esplosione in un distributore di benzina: almeno 21 feriti | VIDEO SHOCK

Un grave incidente si è verificato questa mattina, poco dopo le 8, presso un distributore di carburante in via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino, a Roma.

Due forti esplosioni, la seconda delle quali particolarmente violenta, hanno provocato un incendio e generato un boato avvertito in numerosi quartieri della Capitale. Una densa colonna di fumo si è alzata, visibile da molte zone della città.

Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, i soccorsi erano stati allertati per un incidente nei pressi del distributore, dove un camion avrebbe urtato una conduttura. Non è chiaro se l’impatto sia collegato alle esplosioni. Alcuni residenti avevano segnalato un forte odore di gas nei minuti precedenti.

Le parole del questore

“Purtroppo si è trattato di un incendio grave, probabilmente causato da un incidente durante lo scarico del GPL”, ha dichiarato il questore di Roma, Roberto Massucci. “Gli operatori di polizia e altri soccorritori intervenuti sono rimasti coinvolti nell’esplosione e sono stati trasportati in vari ospedali. Al momento non risultano situazioni di pericolo di vita, ma si registrano diverse ustioni. Tra i feriti anche 16 civili, incluso il gestore dell’impianto”.

La polizia è intervenuta con tre pattuglie e ulteriori mezzi provenienti da Torpignattara. I carabinieri, giunti tra i primi sul posto, hanno evacuato l’area e prestato i primi soccorsi, trasportando alcuni feriti, tra cui uno in gravi condizioni, direttamente in ospedale con le auto di servizio.

21 persone in ospedale

Secondo gli ultimi aggiornamenti, sono 21 le persone trasportate dal 118 nei vari ospedali romani. Inizialmente si era parlato anche di operatori del 118 feriti, ma tale informazione è stata successivamente smentita. Un carabiniere del Nucleo Radiomobile ha riportato ferite lievi durante le operazioni di soccorso.

Salvato un uomo da un’auto in fiamme

“Determinante è stato l’intervento tempestivo dei nostri carabinieri – ha spiegato il maggiore Andrea Quattrocchi, comandante della Compagnia Casilino – che sono riusciti a estrarre una persona viva da un’auto in fiamme. L’uomo è stato trasportato in gravi condizioni al Policlinico Casilino”.

Metro C Teano chiusa, Meloni segue la vicenda

A seguito dell’incidente, è stata disposta la chiusura temporanea della stazione Teano della metro C, come comunicato da Atac.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata informata dell’accaduto e segue con attenzione l’evolversi della situazione. Fonti di Palazzo Chigi riferiscono che la premier ha parlato con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e si mantiene in contatto con il sottosegretario Alfredo Mantovano, in costante aggiornamento con le autorità competenti, con particolare attenzione alla salute delle persone coinvolte.

Le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità sono attualmente in corso.