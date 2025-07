Ricordate il falconiere licenziato da Lotito? Sbarca su OnlyFans con la sua protesi peniena | VIDEO

Juan Bernabé, ex falconiere della Lazio, ha annunciato il suo debutto su OnlyFans (con tanto di abbonamento a 50 euro al mese) con un video pubblicato giovedì 3 luglio sul proprio profilo Instagram.

Nel filmato, l’ex addestratore di aquile ha dichiarato senza giri di parole:

“Su OnlyFans mi vedrete completamente nudo. Vi mostrerò come funziona una protesi peniena. Per me la nudità è una cosa normale, non c’è nulla di sbagliato in quello che faccio”.

Bernabé ha spiegato di voler sensibilizzare il pubblico su un tema spesso considerato tabù:



“C’è molta curiosità sull’argomento, quindi parlerò del prima e del dopo l’intervento, e di disfunzione erettile. Voglio che tutti sappiano come funziona una protesi del genere. Fate un passo avanti, tornate alla vostra giovinezza sessuale”.

L’annuncio è stato accompagnato da un video suggestivo, con il Colosseo sullo sfondo e una carrellata di articoli e screenshot dei media che, nei mesi scorsi, hanno raccontato la sua vicenda personale e la scelta di condividere pubblicamente la storia della sua protesi. Proprio questa esposizione mediatica aveva portato al suo licenziamento dalla Lazio e allo sfratto da Formello, formalizzato il 28 giugno scorso.

“Non ho fatto nulla di male“, ribadisce Bernabé, “il sesso fa bene e bisogna conoscere certi strumenti“.

Nel video, non manca un attacco diretto al presidente della Lazio, Claudio Lotito:

“Questo personaggio che vedete alle mie spalle ha distrutto la mia carriera e ha cambiato la mia vita, sia a livello professionale che emotivo”, afferma l’ex falconiere, puntando il dito contro chi, a suo dire, ha contribuito alla sua esclusione dal mondo sportivo.