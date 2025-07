Incidente sulla Domiziana: ferita una bambina di 11 anni, trasferita al Santobono

Una bambina di 11 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto nelle sabato 5 luglio lungo la Strada Statale Domiziana, nel territorio comunale di Cellole, in provincia di Caserta. La piccola era a bordo di un’auto coinvolta nello scontro in un tratto già noto per l’elevato traffico e la pericolosità.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno stabilizzato la giovane e disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

Le sue condizioni, secondo quanto riportato dai medici, non sarebbero critiche, ma la prognosi resta riservata e il quadro clinico viene costantemente monitorato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, tuttora in fase di accertamento.