Nubifragio a Napoli, danni e disagi per il violento temporale: allagamenti e tombini saltati

Un violento nubifragio si è abbattuto sulla città di Napoli nella mattinata di oggi, 7 luglio, con forti temporali che hanno causato non pochi disagi alla cittadinanza.

Nubifragio a Napoli oggi: allagamenti e tombini saltati

Come già preannunciato dalle previsioni meteorologiche, il grande caldo delle scorse settimane ha lasciato spazio ad un fronte temporalesco che ha interessato anche la città partenopea. Oltre alle intense precipitazioni si è verificato anche un brusco calo delle temperature, accompagnato da raffiche di vento.

Un vero e proprio nubifragio che ha causato gravi disagi e danni su tutto il territorio. Particolarmente colpita la zona di Posillipo dove si sono verificati allagamenti significativi soprattutto nel tratto di strada compreso tra Piazza Donn’Anna e Largo Sermoneta.

Nonostante l’attivazione del sistema di sicurezza delle reti fognarie “Troppopieno” e gli sversamenti di emergenza in mare, numerosi tombini sono saltati a causa della pressione, come segnalato da alcuni residenti al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli e al consigliere municipale di Europa Verde Lorenzo Pascucci.

“Non possiamo continuare a subire passivamente eventi di questo tipo. La rete fognaria, così com’è, purtroppo non regge più l’urto di piogge sempre più violenti e frequenti. E’ indispensabile adattare le nostre infrastrutture ai cambiamenti climatici in atto, ripensando l’intero sistema di drenaggio urbano” – hanno dichiarato Borrelli e Pascucci.

“In attesa dell’avvio dei lavori al collettore fognario Donn’Anna, chiediamo che si accelerino tempi e procedure. Quell’intervento è fondamentale per mettere in sicurezza un’area fragile, ma al tempo stesso strategica per la città, che oggi appare del tutto fuori controllo durante ogni emergenza meteo”.

“Questo nuovo episodio dimostra che non è più possibile parlare di eccezionalità. I cambiamenti climatici impongono un cambio di passo concreto: servono risorse, visione e azioni strutturali. Non si può rimandare” – hanno concluso.