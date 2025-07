Lacrime a Napoli, Stefano accoltellato per una rissa in piazza: è morto a 26 anni

Si chiamava Stefano Margarita il ragazzo di 26 anni morto a seguito di una violenta rissa sfociata a San Marco Evangelista, nel Casertano, in una delle piazze più frequentate del posto.

Chi è Stefano: morto a 26 anni nella rissa a San Marco Evangelista

La discussione sarebbe partita in viale Libertà per poi sfociare in violenza quando gli aggressori hanno impugnato i coltelli. Al momento non si conoscono le motivazioni della violenta lite, gli inquirenti stanno seguendo anche la pista della droga.

Ad avere la peggio è stato proprio Stefano, un 26enne proveniente da Secondigliano (Napoli). Saranno le indagini a chiarire per quale motivo la vittima si trovasse lì finendo per perdere la vita tragicamente. Le lesioni riportate nell’aggressione sarebbero risultate troppo gravi, nonostante il trasferimento d’urgenza presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano.

Oltre al 26enne morto si registra anche un ferito grave, un giovane di 24 anni residente a San Marco, attualmente in prognosi riservata. Sarebbe, inoltre, coinvolto anche un minorenne. I carabinieri, questa mattina, hanno provveduto al fermo di due uomini, padre e figlio.

Intanto sono state avviate le indagini del caso per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda, le cause che avrebbero spinto i malviventi a colpirsi mortalmente e la loro identità. Il primo passo è stato quello di ascoltare le versioni dei testimoni, saranno poi recuperati anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza poste in zona.