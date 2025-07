Giugliano, rinvenuto il corpo di Antonio Esposito: il 30enne era evaso dai domiciliari

Le ricerche di Antonio Esposito, il 30enne scomparso venerdì scorso, hanno purtroppo avuto un epilogo tragico. Poco fa è stato rinvenuto un cadavere in un canale, in una zona poco distante da quella in cui da due giorni si concentravano le operazioni di ricerca, condotte da sommozzatori e unità cinofile.

La conferma è arrivata: si tratta proprio di Antonio Esposito, padre di tre figli, la cui scomparsa aveva sollevato forte preoccupazione.

Esposito era evaso dagli arresti domiciliari lo scorso 4 luglio e il giorno successivo la moglie aveva denunciato la sua scomparsa ai carabinieri di Giugliano, lanciando ripetuti appelli sui social nella speranza di ritrovarlo. Le indagini si stanno ora concentrando per chiarire le circostanze del decesso.

Gli inquirenti stanno valutando l’ipotesi che il 30enne fosse coinvolto, insieme ad altri due complici, in una rapina avvenuta proprio venerdì pomeriggio ai danni della ditta “Ital Mare”. Saranno le indagini dei carabinieri a stabilire se ci sia un collegamento tra la rapina e la tragica fine di Esposito.

Restano molti i punti oscuri da chiarire. Nel frattempo, una comunità intera resta colpita da un evento che si è trasformato da una speranza di ritrovamento in un dramma concluso con la scoperta di un cadavere.