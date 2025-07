Ritrovato morto in una vasca di letame, la tragedia in Campania: aveva 37 anni

Tragedia a Serre, in provincia di Salerno, dove un uomo di 37 anni è stato ritrovato morto all’interno di una vasca per la raccolta del letame di un’azienda per l’allevamento di bufale situata in quella zona.

Serre, uomo ritrovato morto nella vasca del letame: aveva 37 anni

Il 37enne, di nazionalità indiana, ma da anni residente in Italia, sarebbe stato ritrovato già privo di vita all’interno della vasca per il letame. A lanciare l’allarme sulla sua scomparsa sarebbe stato il cognato, anche lui indiano, nonché dipendente dell’azienda dove è stato ritrovato il cadavere. La vittima, invece, non figurava tra i dipendenti dell’allevamento.

Stando a quanto reso noto da Il Corriere del Mezzogiorno, il decesso sarebbe avvenuto qualche giorno prima del ritrovamento del corpo. Al momento non si conoscono ancora le cause, saranno gli inquirenti a ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda.

Sul posto sono giunti i carabinieri di Eboli e il pm di turno della Procura di Salerno. La salma, a seguito di una prima identificazione, è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Eboli. Nei prossimi giorni sarà effettuato l’esame autoptico che farà luce sulle cause della morte del 37enne.