Lacrime in Campania, Angelica è morta a soli 18 anni. Il sindaco: “Forse è colpa di tutti noi”

Si celerebbe un gesto estremo dietro il decesso della giovane Angelica, la ragazza di Benevento morta a soli 18 anni. Una tragica notizia che ha scosso l’intera comunità, annunciata dal sindaco Clemente Mastella.

Lacrime a Benevento: Angelica è morta a 18 anni

La giovane pare sia stata ritrovata ormai priva di vita all’interno del suo appartamento. Al momento non sono chiare le modalità del decesso e le ragioni che avrebbero spinto la ragazza a compiere un gesto così estremo. L’intera comunità si è stretta intorno al dolore dei familiari così come il primo cittadino, Clemente Mastella, ha espresso la sua più sentita vicinanza ai genitori della vittima.

“Tanti ci siamo chiesti perché e forse la scomparsa di Angelica ci chiama ad una riflessione che vorremmo evitare. E’ più facile far finta di nulla, procedere come se nulla fosse. Ma il gesto ci inchioda a pensare. Perché una ragazza giovane, dal tratto gentile e delicato, decide di rompere ogni indugio e cedere il passo ad un gesto tragico“ – ha dichiarato il sindaco Mastella.

“Capisco il dramma dei genitori. In realtà quelli che hanno maggiore sensibilità, e lei ne aveva, non reggono alle incomprensioni, alle storture, alle cattiverie inutili e prima si isolano e poi, poi forse è colpa di tutti noi. Chiusi nel nostro io egoistico, non ci rendiamo conto dei drammi che vivono quelli che ci sono vicini”.

“Ora con fede abbiamo la speranza che Angelica troverà nell’aldilà comprensione e aiuterà noi tutti ad essere diversi da come siamo. Ai genitori la mia vicinanza, prego per la loro splendida ragazza che troverà quella pace che le garantirà l’infinito, dove tutti ci ritroveremo. Aiutaci, Angelica, ad essere divisi, aiutaci ad essere come tu volevi che fossimo. Aiutaci a costruire un mondo diverso, il tuo mondo, che noi non abbiamo capito. E per questo ti chiediamo scusa“ – ha concluso.

Suicidio, si può sempre chiedere aiuto: ecco come

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non è mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti.

Per questo bisogna chiedere aiuto ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.