Va al pronto soccorso, cade a terra e muore: la tragedia in Campania

Tragedia a Battipaglia, in provincia di Salerno, dove un uomo è morto in ospedale, dopo essersi recato al pronto soccorso del nosocomio Santa Maria della Speranza.

Battipaglia: morto in ospedale dopo una caduta

Stando a quanto reso noto da Il Mattino, a perdere la vita è stato un uomo di 63 anni. Sarebbe giunto in ospedale dopo aver accusato un malore, essendo affetto da varie patologie. All’interno del pronto soccorso sarebbe poi caduto e, poco dopo, ne è stato dichiarato il decesso.

L’uomo sarebbe stato ritrovato sul pavimento, già privo di sensi. Intanto sono state avviate le indagini del caso per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e risalire alle reali cause del decesso. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine per fare luce sul caso.