Capri, rapinato il Lord britannico Ara Darzi: sottratto orologio da oltre 200mila euro

Disavventura a Capri per Ara Darzi, noto membro della Camera dei Lord del Regno Unito ed ex sottosegretario alla Sanità nel governo laburista di Gordon Brown (2007-2009).

In vacanza sull’isola, Darzi è stato vittima di una rapina avvenuta nella serata di ieri in via Camerelle, una delle strade più esclusive e frequentate di Capri.

Il politico britannico è stato aggredito da due uomini, che lo hanno sorpreso e gli hanno strappato dal polso un prezioso orologio Richard Mille RM 07, dal valore stimato di oltre 200mila euro, per poi fuggire rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

Sul luogo della rapina sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i carabinieri della stazione di Capri, che hanno avviato le indagini. I militari hanno già acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per cercare di identificare i responsabili.

Le ricerche dei due rapinatori sono attualmente in corso su tutta l’isola.