Crazy Phone apre un nuovo store a Torre del Greco: tecnologia, servizi e risparmio sotto casa

Taglio del nastro per Crazy Phone: in zona Vesuviana a Torre del Greco un nuovo punto di riferimento per chi cerca tecnologia a miglior prezzo e risparmio sulle utenze.

Crazy Phone, grande folla al taglio del nastro

Un taglio di torta, un brindisi tra amici e clienti, e un caloroso “in bocca al lupo” da parte di tutta la comunità: così è stata inaugurata ieri la nuova sede di Crazy Phone, in via Aldo Moro 38 a Torre del Greco. Un punto vendita moderno e dinamico, nato per offrire molto più di semplici smartphone.

Il nuovo store è il frutto dell’esperienza pluriennale di un gruppo imprenditoriale che da anni opera con successo sul territorio, intrecciando tecnologia, servizi e ospitalità.

“Non vendiamo solo cellulari, ma cerchiamo di dare un servizio completo alla persona”, ci racconta Salvatore Iovinelli, uno dei soci dell’attività.

Dalle ricariche ai bollettini, servizi a 360 gradi

In effetti, basta entrare nel nuovo locale per rendersi conto che Crazy Phone è molto più di un negozio di telefonia: qui si possono acquistare accessori, dispositivi elettronici, SIM, ma anche effettuare pagamenti di bollette, F24, ricariche, servizi per luce e gas, e molto altro.

Durante l’inaugurazione, a cui hanno partecipato numerosi cittadini, non è mancato un ricco aperitivo e un momento conviviale con tanto di torta: un’occasione per condividere l’entusiasmo di un’iniziativa che vuole diventare punto di riferimento per tutta la città.

Crazy Phone è anche call center: cercasi operatori

Ma Crazy Phone è solo una delle anime del gruppo. Dietro il marchio c’è una realtà imprenditoriale ben radicata a Torre del Greco, che opera da oltre 25 anni nel settore dei servizi e da 10 anni nel mondo dei call center.

Ed è proprio su questo fronte che l’azienda lancia un messaggio chiaro: si cercano operatori, anche alla prima esperienza, da inserire nelle sedi operative. “Il lavoro c’è, e noi siamo sempre alla ricerca di nuovi collaboratori motivati. Offriamo formazione, crescita e un ambiente dinamico” spiega Iovinelli.

Un’offerta concreta in un momento storico in cui molti giovani faticano a trovare occasioni stabili sul territorio.

Un legame tra impresa e territorio

Ma non è tutto: il gruppo Crazy Phone è anche proprietario del Crazy Love B&B, una struttura ricettiva accogliente, una location super romantica e curata situata sempre a Torre del Greco in via Circumvallazione 83, che completa la visione di un’impresa capace di spaziare tra settori diversi con la stessa attenzione al cliente e alla qualità.

“Siamo una squadra affiatata, abbiamo investito sul nostro territorio e vogliamo continuare a farlo. È il nostro modo per restituire qualcosa alla città che ci ha visto crescere,” sottolinea Salvatore Iovinelli con orgoglio.

Crazy Phone: quello che serve, in un solo posto

E proprio alla città, ai clienti, agli amici e a chi ha creduto nel progetto sin dall’inizio, vanno i ringraziamenti finali: “Un grazie sentito a tutte le persone che ieri sono venute a festeggiare con noi e a tutti quelli che, con un sorriso o una parola di incoraggiamento, anche se non c’erano fisicamente si sono stretti nel calore di questa nuova apertura. Siamo solo all’inizio: ci vediamo in via Aldo Moro!”

Crazy Phone si candida così a diventare non solo un negozio, ma un centro servizi a 360°, capace di soddisfare le esigenze tecnologiche, quotidiane e anche professionali di chi vive il territorio. Un esempio di imprenditoria locale che guarda avanti, senza dimenticare il valore delle relazioni umane.

Crazy Phone, dove si trova e contatti

Crazy Phone si trova a Torre del Greco in via Aldo Moro 38, zona Vesuviana.

Telefono: 3533929309

Instagram: crazyphone_2025

Tiktok: Crazy Phone Store

Facebook: Crazy Phone Store



Per candidature al call center: candidaturacrazy@gmail.com