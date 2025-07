Grave incidente a Napoli: motociclista trasportato in codice rosso al Cardarelli

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina in via Emilio Scaglione, nel quartiere Piscinola-Marianella. Un motociclista, presumibilmente tra i 40 e i 50 anni, è rimasto gravemente ferito dopo lo scontro.

L’uomo, giunto in ospedale privo di documenti e quindi ancora non identificato, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli in codice rosso.

A causa delle gravi lesioni riportate, in particolare un’emorragia provocata da una profonda ferita alla giugulare e seri traumi al volto, il paziente è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Le sue condizioni restano critiche e al momento non è ancora considerato fuori pericolo.