Forte scossa di terremoto a Napoli e ai Campi Flegrei: la magnitudo

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina alle 9:14 nell’area dei Campi Flegrei e in numerosi quartieri della città di Napoli, generando apprensione tra la popolazione.

Secondo quanto comunicato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), secondo le prime stime, il sisma ha avuto una magnitudo di 4.0 ed è stato causato dal bradisismo, il fenomeno di sollevamento e abbassamento del suolo tipico della caldera flegrea.

L’epicentro è stato localizzato nella zona tra Pozzuoli e il quartiere napoletano di Bagnoli, a una profondità di circa 3 km.

Il terremoto è stato chiaramente percepito in gran parte del centro storico di Napoli, al Vomero, a Fuorigrotta e nei comuni limitrofi dell’area flegrea come Quarto, Bacoli e Monte di Procida. Numerose le segnalazioni arrivate sui social e ai centralini dei Vigili del Fuoco, ma al momento non si registrano danni a persone o edifici.