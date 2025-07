Frattamaggiore. Un grave lutto ha colpito la comunità frattese: Niko Del Prete, 34 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale a Miami, in Florida, mentre si stava recando al lavoro a bordo della sua moto.

Niko era molto conosciuto a Frattamaggiore, dove aveva lasciato un segno per il suo passato da sportivo e per il percorso di studi compiuto in un istituto scolastico locale.

Trasferitosi negli Stati Uniti per motivi di lavoro, Niko aveva costruito lì una nuova vita. La notizia della sua scomparsa si è rapidamente diffusa sul web, suscitando profondo dolore e incredulità tra quanti lo conoscevano. Numerosi i messaggi di cordoglio rivolti alla sua famiglia, molto stimata anche per l’impegno politico di alcuni parenti.

A piangerlo oggi sono la madre, il padre e il fratello, appassionato di musica, insieme a tutta una comunità che ne ricorda il sorriso e la gentilezza.