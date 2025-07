Drammatico incidente sul lavoro a Torre Le Nocelle, in provincia di Avellino. Un operaio di 41 anni ha perso la vita mentre era impegnato in attività all’interno di un cantiere. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe caduto battendo violentemente la testa contro alcune pietre.

Le cause del decesso non sono ancora chiare: si ipotizza un malore improvviso o una caduta accidentale. I Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, giunti tempestivamente sul posto, hanno provveduto a sequestrare l’area per consentire gli accertamenti del caso.

La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale “Moscati” di Avellino, dove sarà eseguita l’autopsia per fare piena luce sull’accaduto. Le indagini sono in corso.