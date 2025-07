Caivano, tragico incidente sulla ex Statale Sannitica 87: muore un motociclista

Tragedia sulla ex Statale Sannitica 87, all’altezza dell’ingresso della zona ASI di Caivano. Un violento impatto, probabilmente frontale, tra una moto e un’utilitaria ha causato la morte di un centauro. L’automobilista, pur coinvolto nell’urto che ha semidistrutto la vettura, è rimasto miracolosamente illeso, riportando solo lievi ferite.

Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorritori del 118, per il motociclista non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri della Compagnia locale, guidati dal capitano Antonio Maria Cavallo. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dello scontro. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stato coinvolto anche un terzo veicolo.

Il traffico ha subito forti rallentamenti in entrambe le direzioni, verso Caserta e Napoli.