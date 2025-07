Floro Flores smaschera Acerbi: “Offendeva e bestemmiava ogni minuto. Ci scontrammo”

Antonio Floro Flores ha rievocato un episodio particolarmente acceso vissuto con Francesco Acerbi durante il periodo condiviso al Sassuolo, svelando un retroscena che per poco non sfociò in una rissa.

Prima di entrare nel merito, Floro Flores ci tiene a fare una premessa importante sul compagno: “Acerbi è stato un esempio di vita e di umanità, un ragazzo straordinario”. Tuttavia, non nega che i rapporti tra i due non siano sempre stati facili.

“Ricordo che in quel periodo Acerbi era molto irruento, insultava tutti e bestemmiava in continuazione“, racconta l’ex attaccante. “Io stesso attraversavo un momento difficile, ero nervoso e arrabbiato con il mondo. Una domenica giochiamo contro l’Udinese e il mister decide di lasciarmi in panchina”.

Le tensioni esplodono quando Floro Flores entra in campo: “C’è una punizione da battere e vedo Acerbi avvicinarsi per calciare. Gli dico: ‘Acerbi, pensa a difendere’. Lui comincia a insultarmi e io non ci vedo più: ‘Ci vediamo nello spogliatoio, ti devo sfondare’”.

E così accade. “A fine partita me lo trovo davanti negli spogliatoi. Mi si annebbia la vista dalla rabbia, avevo le scarpe in mano e tutto il necessario per fargli del male. Gli ho detto: ‘Da martedì non farti vedere al campo che ti spacco’”.

Il clima resta teso fino a quando, qualche giorno dopo, l’intervento di Eusebio Di Francesco, con il supporto di Paolo Bianco, Francesco Magnanelli e Paolo Cannavaro, permette ai due di chiarirsi e riportare la calma nello spogliatoio.

Con il senno di poi, Floro Flores ripensa con lucidità a quel momento, anche alla luce di ciò che sarebbe accaduto poco dopo: “Non molto tempo dopo, Acerbi scopre di avere una malattia. Quello che ha vissuto ci ha cambiato tutti – racconta –. Vederlo fare la chemio e poi venire al campo a correre, era disumano. Una forza della natura. Uscito da quella battaglia era un altro uomo, un esempio vero”.