Cade dalla bici: bimbo di 10 anni trasferito al Santobono con emorragia cerebrale

Attimi di paura a Novi Velia, piccolo borgo del Cilento, dove un bambino di 10 anni è rimasto vittima di un grave incidente mentre era in sella alla sua bicicletta. Il piccolo stava percorrendo una strada in discesa nel centro del paese, quando – per cause ancora da accertare – ha perso il controllo del mezzo, cadendo violentemente sull’asfalto.

L’impatto gli ha provocato un trauma facciale e una lieve emorragia cerebrale. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Dopo una prima stabilizzazione, i medici hanno deciso il trasferimento all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli per ulteriori accertamenti e cure specialistiche, vista la delicatezza del quadro clinico.

Attualmente, le condizioni del bambino sono stabili, ma resta sotto stretta osservazione da parte dell’equipe medica napoletana, che continua a monitorarne l’evoluzione con grande attenzione.

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Novi Velia, dove il bambino è molto conosciuto. Numerosi messaggi di affetto e vicinanza stanno raggiungendo la famiglia, sia attraverso i social network che con gesti concreti da parte di cittadini, associazioni e istituzioni locali, tutti uniti nel sostegno al piccolo e ai suoi cari.

Intanto, le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, al fine di chiarire eventuali responsabilità e adottare misure preventive per evitare episodi simili in futuro.