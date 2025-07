Lo strazio della figlia di Vincenzo, uno dei 3 operai morti: “Ha avuto una vita sofferente”

Si chiamava Vincenzo Del Grosso uno dei tre operai morti lo scorso venerdì, cadendo da un’impalcatura al Rione Alto, a Napoli: intervenuta al TG3 la figlia della vittima ha raccontato gli ultimi istanti di vita del suo papà, sottolineando il suo impegno nel cimentarsi in qualsiasi tipo di lavoro pur di portare avanti la famiglia.

Operai morti a Napoli: il dolore della figlia di Vincenzo Del Grosso

Stando a quanto emerso, gli operai stavano svolgendo dei lavori al sesto piano di un palazzo quando, per cause ancora in corso di accertamento, il carrello elevatore avrebbe ceduto, facendo precipitare i tre uomini. Pare che non fossero provvisti di caschi né di cinture di sicurezza. Vincenzo e un altro suo collega coinvolto, inoltre, lavoravano in nero.

“L’ultimo ricordo è stato ‘ci sentiamo stasera’, poi non l’ho più sentito. Ho ricevuto direttamente la telefonata che lui era morto. Lui aveva avuto sempre una vita sofferente quindi qualsiasi lavoro usciva lui andava, si arrangiava. Mio padre doveva essere messo in regola perché non è possibile arrivare a tutto ciò. Lui aveva paura, era un uomo molto pauroso però faceva di tutto per portare la pagnotta a casa” – ha raccontato la figlia di Vincenzo tra le lacrime, intervistata dal TG3.