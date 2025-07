Bryan Adams, la star mondiale si emoziona a Pompei: “Incredibile. Il posto più bello per me”

Le meraviglie del Parco Archeologico di Pompei hanno incantato anche Bryan Adams, la star del pop-rock mondiale che, in occasione del concerto nel suggestivo Anfiteatro, ha colto l’occasione per visitare gli Scavi.

Bryan Adams incantato da Pompei: “Il posto più bello”

Prima ancora di dare il via allo show, che si è tenuto lo scorso 25 luglio, il celebre musicista canadese, direttamente dal palco dell’Anfiteatro di Pompei, visibilmente estasiato, ha dichiarato: “Ho suonato in tanti posti inusuali, ma questo è il posto più bello dove l’abbia mai fatto”.

Ha, poi, condiviso con i suoi follower alcuni video registrati durante la sua visita al Parco, sottolineando: “Guardate, queste sono le strade di Pompei, è sera, le sto attraversando prima dello show di stasera. Sto ammirando il pavimento antico di pietra. Guardate, questo posto è incredibile. Sto camminando nella storia. Meraviglioso“.

Un momento immortalato anche dalla direzione del Parco Archeologico e diffuso sui canali social ufficiali. A guidare l’artista tra le bellezze pompeiane è stato il Direttore Gabriel Zuchtriegel.

Chi è Bryan Adams

Bryan Adams, classe 1959, è un cantautore, musicista, fotografo e attivista canadese. Divenne famoso in Nord America con il suo album del 1983 “Cuts Like a Knife” e divenne una star mondiale con il suo album del 1984 “Reckelss” che produsse anche alcune delle sue canzoni più famose (Run to You, Summer of ’69, It’s Only Love).

Nel 1991 pubblicò l’album contenete “(Everything I Do) I Do it for you”, uno dei singoli più venduti al mondo che rimase per sedici settimane consecutive al top della Official Singles Chart, record ancora imbattuto, e per 72 settimane nella top 20.