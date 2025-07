Forti mal di testa poi la corsa in ospedale: operato per aneurisma calciatore campano 29enne

Ore di apprensione ad Atrani, in Costiera Amalfitana, dove il calciatore Davide Mansi, il difensore 29enne del Nola, è stato colpito da un aneurisma cerebrale mentre si trovava nella sua abitazione. Dopo la corsa in ospedale, è stato sottoposto ad un delicato intervento e, per fortuna, al momento non risulta in pericolo di vita.

Davide Mansi, il calciatore del Nola operato per aneurisma

Stando a quanto emerso, il calciatore si sarebbe sentito male mentre si trovava nella sua casa di Atrani. In particolare avrebbe avvertito un fortissimo mal di testa, oltre ad uno stato di malessere generale. Di qui l’accesso al pronto soccorso dell’ospedale di Castiglione di Ravello dove i medici hanno accertato l’insorgenza dell’aneurisma.

Considerando la gravita del quadro clinico del paziente, i sanitari hanno disposto il trasferimento immediato presso l’ospedale Ruggi di Salerno dove, nella giornata di ieri, è stato sottoposto ad un delicato intervento per bloccare il flusso di sangue.

Per fortuna l’operazione è stata portata a termine con successo, dando la possibilità al giovane di avviare, già da questa mattina, il protocollo per il recupero pieno. Ad aggiornare sulle sue condizioni è stata la Società Sportiva Nola 1925.

“Nella giornata odierna il nostro tesserato Davide Mansi ha subito un intervento per un aneurisma cerebrale dopo essersi sottoposto ad alcuni controlli a seguito di un malessere generale. In serata, dopo un ricovero lampo, il ragazzo è stato operato chirurgicamente presso l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno” – si legge nella nota ufficiale.

“L’intervento è andato bene, ora inizia il percorso di recupero per tornare più forte di prima. Circondato dall’affetto dei suoi familiari, della sua compagna, degli amici e a distanza, è avvolto in un grande abbraccio da tutto il Nola Calcio. Siamo sicuri che anche ogni tifoso bianconero ora è al suo fianco, così come lo sarà tutto il Nola 1925 in questa delicata fase e in futuro. Torna presto, Davide”.