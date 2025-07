Paura al concerto di Andrea Sannino: bimba colta da malore, soccorsa dal comandante Piricelli

Momenti di apprensione ieri sera ad Afragola durante il concerto di Andrea Sannino, quando una bambina ha accusato un malore tra la folla. Provvidenziale l’intervento del comandante della polizia locale, Antonio Piricelli, che ha gestito con prontezza la situazione fino all’arrivo dei soccorsi.

La serata, organizzata in viale San Francesco, ha richiamato migliaia di persone desiderose di assistere alla performance dell’artista partenopeo, da sempre legato alla città di Afragola. Sul palco, accanto al sindaco Antonio Pannone, Sannino ha ricordato la giovane Martina Carbonaro, in un momento toccante dedicato all’amore e alla memoria.

Intorno alle 23.00, però, l’atmosfera festosa è stata interrotta da urla provenienti dalla zona laterale del palco, nei pressi di via Milano. Una bambina si era sentita male: era pallida, priva di forze e in evidente difficoltà. Senza perdere tempo, il comandante Piricelli ha scavalcato una transenna e si è precipitato sul posto.

Con lucidità e sangue freddo, ha fatto allontanare la folla e aperto un varco per consentire l’intervento rapido dell’ambulanza. Nel frattempo, ha rassicurato i genitori della piccola, che è stata soccorsa tempestivamente dai sanitari.

Fortunatamente, dopo le cure del caso, la bambina ha ripreso colore e si è sentita meglio. Commovente l’abbraccio che ha rivolto al comandante Piricelli una volta scesa dall’ambulanza, segno di riconoscenza per chi le è stato vicino nel momento del bisogno.

«Sapere che la piccola stava meglio è stata la cosa più importante per me», ha commentato Piricelli. «Abbiamo lavorato tutta la giornata per garantire la sicurezza del concerto, ed è stato un grande lavoro di squadra insieme ai miei collaboratori».

Alla serata hanno partecipato oltre 2.500 persone. Il sindaco Pannone ha elogiato la rapidità d’azione della polizia locale, sottolineando anche il riconoscimento ricevuto dallo staff di Andrea Sannino per l’efficace gestione del piano sicurezza e viabilità.

Il concerto è stato anche occasione per rinnovare il legame tra Sannino e la città di Afragola: l’artista ha recentemente presentato il suo libro all’Istituto Comprensivo “Europa Unita” e ha mostrato grande attenzione per il quartiere Salicelle. Dal palco, ha voluto lanciare un messaggio di amore e solidarietà, ricordando Martina Carbonaro e accogliendo l’appello del cardinale Battaglia per i bambini di Gaza.