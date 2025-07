L’estate della “rinfrescata”, stop al caldo africano e all’afa ancora per molto: fino a quando

Il caldo africano sembra ormai essere un ritorno lontano: dopo le giornate bollenti registrate da Nord a Sud, stando alle previsioni meteo, in tutta Italia si respirerà un clima decisamente più vivibile grazie all’arrivo dell’Anticiclone delle Azzorre.

Meteo, stop al caldo africano: continua la “rinfrescata”

Secondo le stime de Il Meteo, gli ultimi giorni di luglio e anche gli inizi di agosto trascorreranno all’insegna di una estate del tutto diversa rispetto a quella sperimentata nella prima decade del mese. Già da qualche giorno anche a Napoli si rilevano temperature molto più miti, addirittura quasi autunnali durante le ore serali e notturne. Segno del fatto che ormai il grande caldo africano ha lasciato il posto ad una nuova tendenza climatica.

La cosiddetta “rinfrescata” annunciata più volte dai meteorologi è puntualmente arrivata, caratterizzata da temporali e aria più fresca che hanno investito non solo le Regioni del Nord e del Centro ma l’intero stivale. Un cambio di rotta che sembra non arrestarsi, mettendo fine alle ondate di calore, all’afa e alle notti soffocanti per un periodo più o meno lungo.

Il tutto grazie all’avanzata dell’anticiclone delle Azzorre, pronto a regalare giornate gradevoli, con temperature in qualche caso inferiori alla norma, alternando giornate soleggiate e venticelli freschi provenienti dal Nord Europa.

Ma quanto durerà questa nuova fase di fresco? A dare una previsione sono i principali centri di calcolo nazionale che, basandosi sui modelli meteorologici, indicano che questo periodo mite potrebbe accompagnarci almeno fino al weekend e probabilmente anche oltre.

Il caldo rovente dovrebbe ritornare entro la metà della prossima settimana con una nuova spinta dell’anticiclone africano che farà ritirare progressivamente quello delle Azzorre. Si tratta tuttavia di una tendenza che potrebbe essere confermata o smentita nei prossimi giorni.