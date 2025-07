Grealish, un’estate in Costiera e il pensiero fisso: “Aspetta una chiamata dal Napoli”

Jack Grealish guarda verso Napoli. L’esterno offensivo del Manchester City, 29 anni, è in uscita dal club di Guardiola e sta valutando con attenzione le opportunità per rilanciarsi dopo una stagione in chiaroscuro. Tra queste, ce n’è una che lo affascina più di tutte: vestire l’azzurro del Napoli.

Il club partenopeo, alla ricerca di profili di spessore per rinforzare il reparto offensivo dopo essere sfumata la trattativa Ndoye, ha messo Grealish in cima alla lista dei desideri.

Il giocatore inglese, affascinato dalla piazza e dall’idea di misurarsi con un calcio nuovo, ha già dato segnali di apertura.

E c’è di più: ha scelto la Costiera Amalfitana per iniziare la preparazione estiva in solitaria, lontano dalle luci dei riflettori ma non troppo distante da Napoli. Una coincidenza? Forse. O forse no.

L’interesse è reciproco. Il Napoli considera Grealish un profilo tecnico e carismatico, in grado di accendere il Maradona. La presenza di De Bruyne rappresenta un ulteriore stimolo per l’ex Aston Villa, che con il belga ha condiviso anni importanti a Manchester.

L’operazione, chiaramente, non è semplice. Serve la disponibilità del City ad aprire a un prestito o a condizioni economicamente accessibili, ma la volontà del giocatore può essere un alleato decisivo.

Intanto il Napoli continua a valutare anche altre opzioni. La pista Sterling resta viva, ma lo stipendio da 16 milioni dell’ex City è al momento un ostacolo insormontabile senza l’aiuto sostanziale del Chelsea. Situazione analoga per il Fulham, che osserva con interesse ma attende sviluppi economici favorevoli.

Congelate, almeno per ora, le ipotesi Federico Chiesa – accostato al Liverpool – e Alejandro Garnacho del Manchester United, già sondato a gennaio. Il futuro resta incerto, ma una cosa è chiara: Jack Grealish aspetta una chiamata. Da Napoli.