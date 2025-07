La comunità di Buonabitacolo è in lutto per la scomparsa di Vincenzo Casalnuovo, falegname e padre di famiglia, deceduto nel pomeriggio di ieri in un drammatico incidente stradale sull’autostrada A2 del Mediterraneo.

L’uomo, sposato e padre di un bambino piccolo, stava facendo ritorno a casa quando, per cause ancora da accertare, la sua vettura è rimasta coinvolta in un tamponamento con un mezzo pesante all’interno della galleria “Tanagro”, nel tratto tra Sicignano e Petina, in direzione sud. Immediato l’intervento dei soccorsi: Vincenzo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove purtroppo è deceduto poco dopo. La salma si trova ora nella camera mortuaria della struttura sanitaria.

La notizia ha profondamente colpito Buonabitacolo, dove Vincenzo era molto conosciuto e stimato. Ex calciatore del Buonabitacolo Calcio, era considerato da tutti una persona solare, amichevole e generosa. Il dolore per la sua perdita ha unito l’intera cittadinanza, che già nei mesi scorsi aveva vissuto momenti difficili.

Nel giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino, in segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia Casalnuovo, a cui si stringe con affetto l’intera comunità.