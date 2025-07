Tragedia in Campania, si tuffa in mare e non riemerge più dall’acqua: è morto a 57 anni

Dramma a Capaccio, in provincia di Salerno, dove questa mattina un uomo è morto dopo essersi tuffato in mare.

Tragedia a Capaccio: un uomo è morto in mare

L’uomo, un 57enne di origini napoletane, stando a quanto rende noto Il Mattino, si sarebbe tuffato in mare senza poi riemergere dalle acque. Sarebbero stati alcuni bagnanti ad avvertire la capitaneria di Porto e i Vigili del Fuoco nel tentativo di mettere in salvo la vittima.

Al momento non si conoscono le cause del decesso ma non è esclusa l’ipotesi di un eventuale malore avvertito in mare dalla vittima. Grazie all’intervento dei soccorsi la salma del 57enne è stata recuperata. Seguiranno ulteriori indagini per ricostruire la dinamica della vicenda.

Soltanto poche settimane fa un simile episodio si è verificato a Pozzuoli nei pressi della spiaggia di Lucrino, a Pozzuoli. L’uomo, un anziano, si sarebbe sentito male appena entrato in acqua, perdendo così la vita. Bagnanti e ormeggiatori del posto avrebbero fornito i primi soccorsi alla vittima, non essendo presenti bagnini di salvataggio sul tratto di spiaggia libera in questione. In spiaggia sono giunti anche i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima.