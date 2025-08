Tragedia in Campania, Fabrizio è morto a 19 anni: trovato il corpo senza vita carbonizzato

Tragedia a San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno, per la scomparsa di Fabrizio Tripari, il ragazzo di 19 anni ritrovato morto: il suo corpo senza vita, carbonizzato, sarebbe stato ritrovato nei pressi del Canale di Mezzanotte, tra Sapri e Maratea.

San Giovanni a Piro, Fabrizio trovato morto a 19 anni

Al momento non si conosce la dinamica della vicenda. Il cadavere del giovane è stato trasferito presso l’ospedale di Lagonegro e sarà sottoposto all’esame autoptico per individuare con chiarezza le cause del decesso. La notizia ha sconvolto l’intera comunità.

L’amministrazione comunale di San Giovanni a Piro, attraverso una nota diffusa sui social, ha espresso vicinanza alla famiglia del giovane: “Una tragedia immane. L’ennesima. Una comunità scossa. Sgomento e incredulità per Scario, Bosco e San Giovanni a Piro. Ci lascia un giovane di 19 anni, Fabrizio Tripari, un figlio della nostra terra”.

“Il Consiglio Comunale, non rinviabile, ha osservato un minuto di raccoglimento come segno di partecipazione al lutto. Sono stati annullati tutti gli eventi culturali e popolari di questi giorni. Il nostro accorato abbraccio a tutti i familiari e il sentimento di cordoglio di una collettività intera. Che possa riposare in pace. Ciao Fabrizio“.