Un’intera comunità è sconvolta da una notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere. Giosuè De Vito, appena ventenne, è venuto a mancare dopo una lunga e dolorosa battaglia durata due anni. Nonostante la forza e la determinazione con cui ha affrontato ogni giorno, il suo cuore ha smesso di battere l’altra mattina.

Oggi, alle ore 15:30, nella chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, nel quartiere Valle, si terranno i funerali. Sarà l’ultimo saluto a un ragazzo che ha lasciato un segno profondo in chiunque lo abbia conosciuto.

Era l’8 ottobre 2023 quando la vita di Giosuè cambiò per sempre. A bordo di un’auto insieme ad altri tre coetanei, rimase coinvolto in un tragico incidente lungo via Fratelli Troncone, nei pressi di Parco Santo Spirito. L’impatto contro un muro fu devastante. Sedeva accanto al conducente. I soccorsi giunsero subito sul posto, e fu necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare i giovani dalle lamiere contorte.

Giosuè fu trasportato in condizioni critiche all’ospedale Moscati di Avellino. Il trauma cranico riportato apparve da subito gravissimo. Cominciò così un lungo e difficile percorso tra ospedali, operazioni, silenzi e speranze sempre più sottili. Dopo settimane nel reparto di rianimazione, fu trasferito in una struttura specializzata per la riabilitazione neurologica.

Nonostante tutto, la speranza non è mai venuta meno. Familiari, amici, l’intero quartiere di Rione Valle hanno lottato con lui, pregato per lui, organizzato raccolte fondi e momenti di condivisione e vicinanza. La sua famiglia, in particolare i genitori e la sorella, gli è stata accanto ogni giorno con un amore incondizionato, affrontando un dolore che solo chi ama davvero può conoscere.

Purtroppo, nelle ultime settimane le condizioni cliniche di Giosuè sono peggiorate irreversibilmente, fino al tragico epilogo. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente Avellino. Il quartiere in cui viveva, dove era conosciuto e benvoluto da tutti, si è stretto in un silenzio carico di emozione. Giosuè era un ragazzo solare, gentile, amato dai suoi coetanei e stimato dagli adulti. Il vuoto che lascia è enorme.

Numerosi i messaggi di cordoglio diffusi anche sui social, dove amici e conoscenti hanno voluto ricordarlo con parole intrise di affetto e commozione. Particolarmente toccante il messaggio del cugino, divenuto virale, in cui si legge:

«Avrei voluto dirti tante cose, stringerti ancora una volta, dirti quanto ti voglio bene, quanto ci manchi, quanto sei stato importante. Ma forse tu l’hai sempre saputo, anche se non potevi rispondere. Ti porterò con me ogni giorno, Giosuè. E anche se gli occhi sono pieni di lacrime, il cuore è pieno d’amore per te. Non ti dimenticherò mai. Riposa in pace, cugino mio. Sei e sarai sempre con me.»

Parole che hanno dato voce al dolore di un’intera comunità. La città di Avellino oggi si ferma per Giosuè. Perché la sua lotta, il suo coraggio e il suo sorriso resteranno un esempio per tutti.