Bambino di 6 anni colpito da un malore a mare, il miracolo in Campania: è stato salvato

Attimi di paura su una spiaggia di Erchie, a Maiori, dove un bambino sarebbe stato colto da un malore mentre si trovava in mare.

Malore per un bambino in mare a Erchie: paura in spiaggia

Stando a quanto emerso, il piccolo, di soli 6 anni, avrebbe ingerito una grande quantità di acqua, finendo per sentirsi male. Immediato l’intervento dell’ambulanza India di Cetara e della moto medica della Croce Rossa di Maiori che hanno fornito i primi soccorsi al bambino.

Cianotico e in stato di incoscienza, ma con parametri vitali attivi, il piccolo è stato stabilizzato e trasferito in elisoccorso presso l’ospedale Santobono di Napoli dove attualmente è ricoverato ma, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita.

Una tragedia evitata, dunque, grazie alla prontezza dei soccorsi. Il bambino, residente a San Gennaro al Vesuvio, proprio la settimana scorsa aveva festeggiato il suo compleanno e si trovava in vacanza a Maiori, insieme alla sua famiglia.