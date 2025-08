Dolore in Campania, Ciro non ce l’ha fatta: è morto a 27 anni. Il sindaco: “Ci strappa il cuore”

Tragedia a Nocera Superiore per la scomparsa di Ciro Rossi, un ragazzo molto conosciuto e stimato in città, morto a soli 27 anni.

Dolore a Nocera Superiore: Ciro è morto a 27 anni

Il giovane, stando a quanto rende noto Il Mattino, sarebbe morto dopo aver combattuto a lungo contro un brutto male. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità che ha voluto ricordarlo con messaggi d’affetto, mostrando vicinanza ai suoi familiari.

Ad annunciare la scomparsa del 27enne è stato il sindaco di Nocera Superiore, Gennaro D’Acunzi, che tramite una nota diffusa sui social ha comunicato: “Con profondo dolore comunico che la manifestazione prevista al Parco Urbano Alfonso e Matteo Fresa, e inserita nel cartellone degli eventi estivi, è sospesa. La manifestazione è rinviata a data da destinarsi. La nostra comunità è stata colpita da una tragedia che lascia senza parole: la perdita di un giovane concittadino che ci strappa il cuore e impone silenzio e rispetto“.

“A nome mio personale, dell’amministrazione comunale e, ne sono certo, dell’intero Consiglio Comunale, ci stringiamo con sincero affetto al dolore immenso che ha colpito la famiglia. Sono momenti in cui anche la fede vacilla, ma ci affidiamo alla forza della rassegnazione divina, nella speranza che possa portare conforto a chi resta. A Dio, Ciro”.

“Oggi purtroppo mi è giunta una triste notizia, notizia che era nell’aria e che forse cercare di tenerla lontana era un po’ come una speranza di risoluzione. Ma invece, come la maggior parte dei casi, porta solo a una lenta agonia alla persona colpita, sfociando nella solita e tragica notizia finale. Non so perché sto qui a scrivere o magari è un semplice sfogo per salutarti, cucciolo. Entravi in officina con un sorriso che ognuno di noi non dimenticherà. Riposa in pace amico mio, quella pace che negli ultimi tempi ti è mancata” – si legge nel post di un amico.

“Il direttivo e tutti i soci dell’ASD Nocera Runners Folgore si stringono con affetto e profonda commozione attorno a Giovanni Rossi per la dolorosa perdita del caro figlio Ciro. In momenti come questi, le parole sembrano non bastare ma è con il cuore che ci facciamo sentire, portando il nostro abbraccio più sincero. Che il ricordo di Ciro possa essere luce nel cammino e che tu, Giovanni, possa trovare forza anche nella nostra vicinanza” – è il messaggio diffuso dall’ASD Nocera Runners Folgore.