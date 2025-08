Lacrime a Napoli, Genny non ce l’ha fatta: il giovane pizzaiolo è morto

Napoli in lacrime per Genny Salerno, giovane pizzaiolo del centro storico, morto a seguito di una malattia che, in breve tempo, gli ha stroncato la vita. Il ragazzo si è spento presso l’Ospedale del Mare, a ricordarlo è stato il maestro pizzaiolo Gino Sorbillo.

Napoli piange Genny: giovane pizzaiolo morto

Il ragazzo, residente in via Tribunali, stava inseguendo il sogno di diventare un grande pizzaiolo e proprio nella sua città, a pochi passi dalla sua abitazione, aveva avviato un percorso professionale al fianco del celebre maestro Gino Sorbillo.

“Dopo qualche anno presso di noi, aveva già imparato il mestiere. Era appassionato, curioso, preciso. Aveva voglia di crescere, fare esperienza. Così ha inseguito il suo sogno e ha deciso di andare in America per cercare fortuna” – ha raccontato Sorbillo a Il Mattino.

Mentre costruiva il suo futuro, purtroppo, ha scoperto di essere affetto da un brutto male. Per questo motivo, il giovane pizzaiolo ha dovuto lasciare gli Stati Uniti per trasferirsi nuovamente a Napoli e combattere la sua sfida più grande, con il sostegno dei suoi familiari.