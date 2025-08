A Napoli già si pensa al Natale e al grande evento di Capodanno: l’iniziativa del Comune

In piena estate, il Comune di Napoli ha avviato un’indagine di mercato volta ad acquisire proposte artistiche per la realizzazione degli eventi del 30 e 31 dicembre 2025 in piazza del Plebiscito e sul lungomare Caracciolo, per celebrare il Capodanno 2026.

Napoli prepara il Capodanno 2026: piano dei festeggiamenti

Si tratta di iniziative che si terranno nella notte del 31 dicembre e nel pomeriggio del primo gennaio, da includere nel palinsesto dei festeggiamenti del “Capodanno a Napoli 2025-2026”. L’avviso pubblico stabilisce che le proposte dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nelle linee guida di “Napoli Città della Musica”, con particolare attenzione all’internalizzazione, alle nuove tecnologie, alla contaminazione, ai nuovi generi musicali, nonché alla valorizzazione e formazione dei giovani.

L’invito è rivolto a coloro che operano nel settore della promozione e della realizzazione di eventi culturali, sia come imprese sia come associazioni o enti. Gli interessati potranno presentare, in forma singola o associata, la propria idea progettuale inviando i documenti richiesti entro le ore 12.00 del 30 settembre prossimo, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo eventi@pec.comune.napoli.it.

Maggiori informazioni e documenti richiesti sono reperibili sul sito del Comune. L’Amministrazione comunale esaminerà e valuterà discrezionalmente la completezza, l’originalità e la sostenibilità delle proposte progettuali, nonché la congruità dei preventivi in rapporto alla qualità delle prestazioni offerte, la rispondenza ai temi e agli obiettivi del progetto, e selezionerà le proposte anche tenendo conto della necessità di costruire un palinsesto variegato.