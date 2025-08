Momenti di paura questa mattina, mercoledì 6 agosto, intorno alle 10:30, per un grave incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via Ferrannini e via Addabbo a Benevento, a pochi passi dalla Scuola Elementare Bilingue.

Per cause ancora da accertare, una Volkswagen Polo e una Opel si sono scontrate violentemente. L’impatto, di particolare intensità, ha provocato il ribaltamento dell’Opel, rimasta su un fianco al centro della carreggiata. La scena ha richiamato immediatamente l’attenzione di residenti e passanti, che hanno allertato i soccorsi.

A bordo delle due vetture viaggiavano cinque persone, tra cui tre bambini. Tutti i feriti sono stati assistiti dal personale del 118 e trasportati in ospedale: alcuni al Fatebenefratelli, altri al San Pio.

Le condizioni più gravi riguardano una bambina che si trovava nella Opel: dopo essere stata stabilizzata sul posto, è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata. I medici mantengono il massimo riserbo, mentre parenti e conoscenti attendono notizie dal reparto con crescente apprensione.

Sul posto sono intervenuti due equipaggi del 118, i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale, e una pattuglia della Polizia Municipale, incaricata dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sull’incidente.