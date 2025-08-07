Un dramma sconvolgente ha colpito questa mattina la comunità di Cava de’ Tirreni. Intorno alle 6, una ragazza di 15 anni, M.D.F., è precipitata dal balcone della sua abitazione situata al quarto piano di un palazzo. L’impatto è stato fatale: per la giovane non c’è stato nulla da fare.

A fare la tragica scoperta sono stati alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Tenenza locale. I tentativi di rianimazione si sono però rivelati inutili. Dopo i rilievi di rito, la salma è stata restituita alla famiglia.

Una famiglia già provata dal dolore: undici anni fa, il padre della ragazza, carabiniere in servizio, fu trovato morto suicida nella caserma di Salerno. Una ferita mai completamente rimarginata, ora riaperta da una nuova, inimmaginabile tragedia.

Secondo quanto riferito da parenti e conoscenti, la giovane era una ragazza tranquilla, impegnata nello studio e nello sport, molto legata alla parrocchia di Sant’Alfonso, che frequentava insieme ai due fratelli. Proprio nella stessa chiesa, dove anche il padre aveva svolto attività di volontariato e catechismo, sarà allestita nel pomeriggio la camera ardente e si terranno i funerali.

Sconforto e incredulità serpeggiano tra i familiari, gli amici e l’intera comunità cavese, stretta nel dolore per una giovane vita spezzata troppo presto.